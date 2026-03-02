Spieletreff und Tauschbörse

28. Februar 2026

Spielerunden mit Kids

In der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda haben Spielbegeisterte die Möglichkeit, aussortierte Spiele zu tauschen. Vor Ort können die Besucher:innen die Spiele auch ausprobieren.

Ob Brettspiele, Kartenspiele oder Puzzles: Spielbegeisterte Kinder und Erwachsene können in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda aussortierte Spiele gegen etwas Neues eintauschen. Voraussetzung ist, dass die mitgebrachten Spiele gut erhalten und vollständig sind. Außerdem gilt beim Tauschen: Kinderspiele gegen Kinderspiele, Erwachsenenspiele gegen Erwachsenenspiele. An mehreren Stationen haben die Besucher:innen außerdem die Gelegenheit, die Spiele gleich auszuprobieren. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Spielfeld - Tauschbörse & Spieletreff
Location
Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda
Beginn
28. Februar 2026 10:00 Uhr
Ende
28. Februar 2026 13:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
www.pretix.eu

Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Frankfurter Allee 14 A
10247 Berlin

Verkehrsanbindungen

