Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Bei Precious Plastic Berlin wirken Kinder und Erwachsene in der Plastikwerkstatt mit und kreieren ihre eigenen Produkte.
Familien, Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren befassen sich ausgiebig mit dem Material Plastik. Sie lernen verschiedene Plastiksorten kennen und kreieren dann mit Hilfe von kleinen Maschinen ihre eigenen Produkte. Das Ziel des Vereins ist es, Plastik zu recyclen. Interessierte können einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
