Plastikwerkstatt

28. Februar 2026

30 Jahre Mülltrennung - Plastikschalen

© dpa

Bei Precious Plastic Berlin wirken Kinder und Erwachsene in der Plastikwerkstatt mit und kreieren ihre eigenen Produkte.

Familien, Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren befassen sich ausgiebig mit dem Material Plastik. Sie lernen verschiedene Plastiksorten kennen und kreieren dann mit Hilfe von kleinen Maschinen ihre eigenen Produkte. Das Ziel des Vereins ist es, Plastik zu recyclen. Interessierte können einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Offene Tür bei Precious Plastic Berlin
Location
Precious Plastic Berlin e.V.
Beginn
28. Februar 2026 12:00 Uhr
Ende
28. Februar 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Precious Plastic Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Mohriner Allee 71
12347 Berlin

Verkehrsanbindungen

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 2. März 2026