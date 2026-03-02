Plastikwerkstatt

Familien, Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren befassen sich ausgiebig mit dem Material Plastik. Sie lernen verschiedene Plastiksorten kennen und kreieren dann mit Hilfe von kleinen Maschinen ihre eigenen Produkte. Das Ziel des Vereins ist es, Plastik zu recyclen. Interessierte können einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.