Textiles Upcycling

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Aus alter Kleidung und Stoffresten etwas Neues kreieren: Darum geht es in einem Workshop in der Humboldt-Bibliothek Tegel.
Statt Geld für neue Kleidung auszugeben, können Familien, Kinder und Erwachsene aus alter Kleidung und Stoffresten etwas Neues machen. Eine Künstlerin leitet die Teilnehmer:innen an. Der Workshop richtet sich an alle Menschen ab acht Jahren.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© Syda Productions - stock.adobe.com
Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr