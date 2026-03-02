Textiles Upcycling

27. Februar 2026

Nähen

© dpa

Aus alter Kleidung und Stoffresten etwas Neues kreieren: Darum geht es in einem Workshop in der Humboldt-Bibliothek Tegel.

Statt Geld für neue Kleidung auszugeben, können Familien, Kinder und Erwachsene aus alter Kleidung und Stoffresten etwas Neues machen. Eine Künstlerin leitet die Teilnehmer:innen an. Der Workshop richtet sich an alle Menschen ab acht Jahren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Textiles Upcycling
Location
Humboldt-Bibliothek Tegel
Beginn
27. Februar 2026 16:00 Uhr
Ende
27. Februar 2026 19:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Humboldt-Bibliothek Tegel

Adresse
Karolinenstraße 19
13507 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 2. März 2026