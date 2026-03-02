Naturgeschichten und Gesang rund um die Feuerschale

01. März 2026

Osterfeuer (3)

In der Natur singen und am Feuer spannende Geschichten hören: Die Gelegenheit dazu bekommen Familien und Kinder bei einer Veranstaltung des Ökowerks.

Bei einem Spaziergang durch den Wald sammeln Familien und Kinder Brennmaterial und entfachen danach das Feuer in der Feuerschale. Dabei lernen sie die Kunst des Feuermachens kennen. Gemeinsam singen alle Beteiligten altbekannte und neue Lieder über die Natur und die Jahreszeiten. Außerdem hören sie spannende Geschichten über das Feuer und die Rituale der Vorfahren.

Auf einen Blick

Location
Ökowerk
Beginn
1. März 2026 12:00 Uhr
Ende
1. März 2026 16:00 Uhr
Eintritt
8 Euro, ermäßigt 4 Euro + 4 Euro für das Material
Anmeldung
info@oekowerk.de

Naturschutzzentrum Ökowerk

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Aktualisierung: 2. März 2026