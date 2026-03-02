Spiele mit Musik und Bewegung

© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Exploratorium Berlin erkunden Kinder die Klänge unserer Umgebung. Dabei verbinden sie Musik, Bilder, Geschichten und Bewegung.
Kinder und Erwachsene entdecken in einem Workshop im Exploratorium die Welt der Klänge. Mit einfachen Spielen erkunden sie diese. Dabei verbinden die Teilnehmer:innen Musik, Bilder, Geschichten und Bewegung. Und kreieren kleine Stücke miteinander. Die Teilnehmer:innen können zu dem Workshop ihre eigenen Instrumente mitbringen.
