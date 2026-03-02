Spiele mit Musik und Bewegung

01. März 2026

Tuba (1)

Im Exploratorium Berlin erkunden Kinder die Klänge unserer Umgebung. Dabei verbinden sie Musik, Bilder, Geschichten und Bewegung.

Kinder und Erwachsene entdecken in einem Workshop im Exploratorium die Welt der Klänge. Mit einfachen Spielen erkunden sie diese. Dabei verbinden die Teilnehmer:innen Musik, Bilder, Geschichten und Bewegung. Und kreieren kleine Stücke miteinander. Die Teilnehmer:innen können zu dem Workshop ihre eigenen Instrumente mitbringen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Ohrenspitzer und Klangspürnasen – Spiele mit Musik und Bewegung
Kurszeiten
Die erste Gruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren findet von 15 bis 16 Uhr statt, die zweite Gruppe für Kinder von 2 - 3 Jahren von 16.15 bis 17.15 Uhr
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
1. März 2026
Eintritt
7 bis 4 Euro nach Selbsteinschätzung
Infos und Anmeldung
www.exploratorium-berlin.de

Exploratorium Berlin

Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

