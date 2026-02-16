Nachbarschaftstreff in der Ufa-Fabrik

© dpa
Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
Unter dem Motto „Kiez Miteinander!“ können Familien und Kinder gärtnern, kochen, basteln oder tanzen. Dazu laden mehrere Mitmach-Stationen ein.
Der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der Ufa-Fabrik möchte unter dem Motto „KIEZ Miteinander!“ Nachbar:innen, Initiativen, Vereine und Engagierte zusammenbringen. Mehrere Stationen laden zum entdecken, mitmachen und kennenlernen ein. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Gelegenheit zu gärtnern, kochen, basteln oder tanzen. Außerdem stellen die Regionalkoordinationen sowie der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der ufa-Fabrik ihre Angebote vor.
