Nachbarschaftstreff in der Ufa-Fabrik

Der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der Ufa-Fabrik möchte unter dem Motto „KIEZ Miteinander!“ Nachbar:innen, Initiativen, Vereine und Engagierte zusammenbringen. Mehrere Stationen laden zum entdecken, mitmachen und kennenlernen ein. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Gelegenheit zu gärtnern, kochen, basteln oder tanzen. Außerdem stellen die Regionalkoordinationen sowie der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der ufa-Fabrik ihre Angebote vor.