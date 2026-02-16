Nachbarschaftstreff in der Ufa-Fabrik

14. Februar 2026

Seifenblasen (3)

Unter dem Motto „Kiez Miteinander!“ können Familien und Kinder gärtnern, kochen, basteln oder tanzen. Dazu laden mehrere Mitmach-Stationen ein.

Der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der Ufa-Fabrik möchte unter dem Motto „KIEZ Miteinander!“ Nachbar:innen, Initiativen, Vereine und Engagierte zusammenbringen. Mehrere Stationen laden zum entdecken, mitmachen und kennenlernen ein. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Gelegenheit zu gärtnern, kochen, basteln oder tanzen. Außerdem stellen die Regionalkoordinationen sowie der Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der ufa-Fabrik ihre Angebote vor.

Veranstaltung
KiezMiteinander
Location
Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der Ufa-Fabrik
Beginn
14. Februar 2026 15:00 Uhr
Ende
14. Februar 2026 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der Ufa-Fabrik

Adresse
Viktoriastraße 13
12105 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 16. Februar 2026