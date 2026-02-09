Papierwerkstatt

06. Februar 2026

Mit Kindern basteln

© dpa

In der offenen Papierwerkstatt setzen sich Kinder und Jugendliche mit dem Material Papier auseinander und entwickeln fantasievolle Objekte und Collagen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von acht bis 27 Jahren entdecken in der Papierwerkstatt im Jugendkulturzentrum Mitte die Möglichkeiten des Papiers. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen verschiedene Papiersorten kennen und entwickeln aus Papier und Pappe fantasievolle Objekte und Collagen.

Veranstaltung
Papierwerkstatt
Location
Weinmeisterhaus - Jugendkulturzentrum Mitte
Beginn
6. Februar 2026 15:30 Uhr
Ende
6. Februar 2026 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Weinmeisterhaus - Jugendkulturzentrum Mitte

Adresse
Weinmeisterstr. 15
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 9. Februar 2026