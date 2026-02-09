Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von acht bis 27 Jahren entdecken in der Papierwerkstatt im Jugendkulturzentrum Mitte die Möglichkeiten des Papiers. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen verschiedene Papiersorten kennen und entwickeln aus Papier und Pappe fantasievolle Objekte und Collagen.