Auf den Spuren des Eichhörnchens

© dpa
Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
© dpa
Im Ökowerk Berlin folgen Kinder und Erwachsene dem Eichhörnchen und lernen Geschichten und Märchen dazu kennen.
Das Mauswiesel ist das Tier des Jahres 2026. Im Ökowerk begeben sich Kinder und Erwachsene auf dessen Spuren und entdecken dabei auch seine winterwachen Nachbarn, das Eichhörnchen. Dazu gibt es entsprechende Geschichten und Märchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr