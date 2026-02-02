Das Grips-Theater hinter den Kulissen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen normalerweise nur zu sehen, was auf der Bühne passiert. Dabei wirken hinter den Kulissen einige Arbeitsbereiche zusammen, damit ein Theaterstück entsteht. Bei einer Führung durch das Grips-Theater am Hansaplatz lernen Familien und Kinder ab zehn Jahren viele bisher unbekannte Bereiche des Hauses kennen.