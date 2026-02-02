Das Grips-Theater hinter den Kulissen

© dpa
Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
Familien und Kinder lernen bei einer Führung die sonst verborgenen Bereiche des Theaters kennen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden gemeinsam, wie ein Theaterstück entsteht.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen normalerweise nur zu sehen, was auf der Bühne passiert. Dabei wirken hinter den Kulissen einige Arbeitsbereiche zusammen, damit ein Theaterstück entsteht. Bei einer Führung durch das Grips-Theater am Hansaplatz lernen Familien und Kinder ab zehn Jahren viele bisher unbekannte Bereiche des Hauses kennen.
