© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Im Familiencafé Rubens lernen Kinder und Erwachsene sticken. Mit Nadeln und Stoff entstehen so schöne Motive.
Verschiedene Motive mit einer Sticknadel auf ein Stück Stoff bringen: Das lernen Kinder ab sechs Jahren zusammen mit einer Begleitperson in einem Stick-Workshop im Familiencafé Rubens. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei die Grundtechniken und wie man sie anwendet. Dazu gibt es kleine Leckereien.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© Syda Productions - stock.adobe.com
Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr