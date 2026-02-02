Stick-Workshop

01. Februar 2026

Sticken

© dpa

Im Familiencafé Rubens lernen Kinder und Erwachsene sticken. Mit Nadeln und Stoff entstehen so schöne Motive.

Verschiedene Motive mit einer Sticknadel auf ein Stück Stoff bringen: Das lernen Kinder ab sechs Jahren zusammen mit einer Begleitperson in einem Stick-Workshop im Familiencafé Rubens. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei die Grundtechniken und wie man sie anwendet. Dazu gibt es kleine Leckereien.

Auf einen Blick

Workshop
Sticken lernen mit BellaLiya
Location
Familiencafé Rubens
Beginn
1. Februar 2026 11:00 Uhr
Ende
1. Februar 2026 14:00 Uhr
Eintritt
39 Euro, inklusive Material
Anmeldung
tugbatoklar@gmail.com

Familiencafé Rubens

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Rubensstraße 84
12157 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 2. Februar 2026