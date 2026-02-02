Verschiedene Motive mit einer Sticknadel auf ein Stück Stoff bringen: Das lernen Kinder ab sechs Jahren zusammen mit einer Begleitperson in einem Stick-Workshop im Familiencafé Rubens. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dabei die Grundtechniken und wie man sie anwendet. Dazu gibt es kleine Leckereien.