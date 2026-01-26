Eltern-Kind-Trommeln

25. Januar 2026

Kinder trommeln (2)

Im Exploratorium erkunden Kinder und Erwachsene in einem Workshop gemeinsam Klänge und Rhythmen. Dabei kommen verschiedenartige Klangerzeuger zum Einsatz.

Kinder und Erwachsene tauchen im Exploratorium in verschiedene Klangwelten ein. Mit Trommeln und anderen Klangerzeugern erkunden sie Klänge und Rhythmen. Mit ihrer Stimme geben sie den Trommeln außerdem eine Sprache und lassen sie Geschichten erzählen. Das Angebot richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahren mit einer erwachsenen Bezugsperson.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Eltern-Kind-Trommeln
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
25. Januar 2026 13:00 Uhr
Ende
25. Januar 2026 14:10 Uhr
Eintritt
6 bis 4 Euro pro Person nach Selbsteinschätzung
Anmeldung
www.exploratorium-berlin.de

Exploratorium Berlin

Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

