Ferien im Circus Schatzinsel

Kinder von sechs bis zwölf Jahren lernen in den Winterferien die Welt des Circus Schatzinsel kennen. In spielerischen Workshops entwickeln sie gemeinsam mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern eine eigene Zirkusaufführung. Sie wählen nicht nur das Thema, sondern probieren auch verschiedene Disziplinen aus. Dazu zählen Artistik, Theater, Choreografie, Kostüme und Musik. Das Ergebnis der Woche wird am Freitag als Vorstellung den Eltern präsentiert.