Ferien im Circus Schatzinsel

© dpa
Aktuelle Kinderfilme im Kino
Bei Schmuddelwetter empfiehlt sich auch in den Ferien der Gang in eines der zahlreichen Berliner Kinos mit Kinderprogramm. mehr
© dpa
In den Winterferien entwickeln Kinder zusammen mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern eine eigene Zirkusaufführung. Dazu zählen Artistik und Theater sowie Choreografie und Kostüme.
Kinder von sechs bis zwölf Jahren lernen in den Winterferien die Welt des Circus Schatzinsel kennen. In spielerischen Workshops entwickeln sie gemeinsam mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern eine eigene Zirkusaufführung. Sie wählen nicht nur das Thema, sondern probieren auch verschiedene Disziplinen aus. Dazu zählen Artistik, Theater, Choreografie, Kostüme und Musik. Das Ergebnis der Woche wird am Freitag als Vorstellung den Eltern präsentiert.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Bei Schmuddelwetter empfiehlt sich auch in den Ferien der Gang in eines der zahlreichen Berliner Kinos mit Kinderprogramm. mehr
© dpa
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 13. bis 15. Februar 2026 in der Hauptstadt. mehr