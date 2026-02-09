Ferien im Circus Schatzinsel

02. bis 06. Februar 2026

Zirkus

In den Winterferien entwickeln Kinder zusammen mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern eine eigene Zirkusaufführung. Dazu zählen Artistik und Theater sowie Choreografie und Kostüme.

Kinder von sechs bis zwölf Jahren lernen in den Winterferien die Welt des Circus Schatzinsel kennen. In spielerischen Workshops entwickeln sie gemeinsam mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern eine eigene Zirkusaufführung. Sie wählen nicht nur das Thema, sondern probieren auch verschiedene Disziplinen aus. Dazu zählen Artistik, Theater, Choreografie, Kostüme und Musik. Das Ergebnis der Woche wird am Freitag als Vorstellung den Eltern präsentiert.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Winterferien im Circus Schatzinsel
Location
Circus Schatzinsel
Beginn
2. Februar 2026
Ende
6. Februar 2026
Kurszeiten
täglich von 10 bis 15 Uhr
Eintritt
195 Euro, ermäßigt 115 Euro, inklusive Mittagessen
Anmeldung
www.circus-schatzinsel.de

Circus Schatzinsel

Adresse
May-Ayim-Ufer 4
10997 Berlin

Verkehrsanbindungen

