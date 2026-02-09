Winterferien auf der Domäne Dahlem

02. bis 06. Februar 2026

Domäne Dahlem

Tiere und Pflanzen kennenlernen, winterliche Dekorationen gestalten oder Plätzchen backen - all das erwartet die Kinder in den Winterferien auf der Domäne Dahlem.

Während der Winterferien können Kinder von acht bis zwölf Jahren das Landleben im Winter kennenlernen. Sie entdecken den Hof sowie die Tiere und Pflanzen auf der Domäne Dahlem. Dabei lernen sie unter anderem, wie sie Tiere im Winter unterstützen können. Außerdem backen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Plätzchen und rösten Nüsse. Und auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: Denn es gibt die Möglichkeit, Bienenwachskerzen herzustellen und winterliche Naturkunst zu gestalten. Ein tägliches Mittagessen und gesunde Pausensnacks sind inklusive.

Auf einen Blick

Winterferien auf der Domäne Dahlem
Dein Feriencamp
Location
Domäne Dahlem - Landgut und Museum
Beginn
2. Februar 2026
Ende
6. Februar 2026
Kurszeiten
täglich von 9.30 bis 14.30 Uhr
Eintritt
Für Frühbucher bis 18.1.2026: 215 Euro, danach 240 Euro
Anmeldung
www.ticket.domaene-dahlem.de

Domäne Dahlem

Adresse
Königin-Luise-Str. 49
14195 Berlin

Verkehrsanbindungen

