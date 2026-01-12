Tüftel-Samstag für Familien

10. Januar 2026

IFA 2023 (1)

© dpa

In der Humboldt-Bibliothek in Reinickendorf programmieren Familien und Kinder kleine Roboter. So lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den kreativen Umgang mit Technik.

Der Tüftel-Samstag in der Humboldt-Bibliothek verbindet Technik mit Kreativität. Das Thema dieses Workshops lautet "Ozobot". Familien und Kinder von sechs bis zwölf Jahren programmieren kleine Roboter mit Stift und Papier oder einer App und steuern sie durch Landschaften. Eine Voranmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Tüftel-Samstag für Familien
Location
Humboldt-Bibliothek Tegel
Beginn
10. Januar 2026 13:00 Uhr
Ende
10. Januar 2026 15:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Humboldt-Bibliothek Tegel

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Karolinenstraße 19
13507 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Aktualisierung: 12. Januar 2026