Nachts im Britzer Garten

© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© dpa
Das Freilandlabor Britz lädt zu spannenden Stunden in der Dämmerung ein. Mit Taschenlampen lassen sich nachtaktive Tiere wie Füchse und Eulen entdecken.
Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Im Schein der Taschenlampen lassen sich nachtaktive Tiere wie Eulen und Füchse entdecken. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Buckower Damm. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Taschenlampen mitbringen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© dpa
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr