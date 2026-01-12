Stunde der Wintervögel

11. Januar 2026

Wintervögel

© dpa

Bei einer Exkursion zählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der NABU-Initiative „Stunde der Wintervögel“ die Vögel auf der Domäne Dahlem.

Ob Grünspecht, Stieglitz oder Graureiher: Familien, Kinder und Erwachsene können bei einer Exkursion über die Felder der Domäne Dahlem alle dort gesichteten Wintervögel zählen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der NABU-Initiative „Stunde der Wintervögel“ statt. Der Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Gutshof der Domäne Dahlem. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten festes Schuhwerk und wenn möglich ein Fernglas mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Stunde der Wintervögel: Vogelzählung auf der Domäne Dahlem
Location
Domäne Dahlem
Beginn
11. Januar 2026 10:00 Uhr
Ende
11. Januar 2026 11:30 Uhr
Eintritt
kostenlos

Domäne Dahlem

Adresse
Königin-Luise-Str. 49
14195 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 12. Januar 2026