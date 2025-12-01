Wintervögel im Grunewald

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch den Grunewald können Familien gemeinsam mit den Expertinnen und Experten des Ökowerks die bunte Vogelwelt im nahenden Winter erkunden.
Auf leisen Sohlen kann man im Grunewald jede Menge Vögel verschiedenster Art entdecken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich im Grunewald auf die Suche nach Vögeln im nahenden Winter. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
