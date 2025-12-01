Wintervögel im Grunewald

30. November 2025

Wintervögel

© dpa

Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch den Grunewald können Familien gemeinsam mit den Expertinnen und Experten des Ökowerks die bunte Vogelwelt im nahenden Winter erkunden.

Auf leisen Sohlen kann man im Grunewald jede Menge Vögel verschiedenster Art entdecken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich im Grunewald auf die Suche nach Vögeln im nahenden Winter. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Auf einen Blick

Location
Ökowerk
Beginn
30. November 2025 09:00 Uhr
Ende
30. November 2025 11:00 Uhr
Eintritt
Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 16 Euro, kostenlos für Ökowerk-Mitglieder
Anmeldung
info@oekowerk.de

Naturschutzzentrum Ökowerk

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Aktualisierung: 1. Dezember 2025