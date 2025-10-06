Halloweenfahrten durch die Wuhlheide

© dpa
Bei einer Fahrt mit der Parkeisenbahn durch die Wuhlheide entdecken Familien und Kinder eine kleine Zauberwelt voller Lichter und Geister.
Gruselig und spaßig wird es zu Halloween in der Wuhlheide. Familien und Kinder fahren in einem gespenstisch geschmückten Zug. Auf ihrer Fahrt mit der Parkeisenbahn erleben sie eine kleine Zauberwelt voller Lichter, Geister und Überraschungen.
