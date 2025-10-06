Halloweenfahrten durch die Wuhlheide

31. Oktober 2025

Volkspark Wuhlheide

Bei einer Fahrt mit der Parkeisenbahn durch die Wuhlheide entdecken Familien und Kinder eine kleine Zauberwelt voller Lichter und Geister.

Gruselig und spaßig wird es zu Halloween in der Wuhlheide. Familien und Kinder fahren in einem gespenstisch geschmückten Zug. Auf ihrer Fahrt mit der Parkeisenbahn erleben sie eine kleine Zauberwelt voller Lichter, Geister und Überraschungen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Halloweenfahrten durch die Wuhlheide
Location
Parkeisenbahn Wuhlheide
Beginn
31. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Eintritt
Kinder 5 Euro, Erwachsene 7 Euro
Anmeldung
www.parkeisenbahn.de
Abfahrten
um 19.05 Uhr und 19.40 Uhr vom Bahnhof Eichgestell

Parkeisenbahn Wuhlheide

Adresse
An der Wuhlheide 189
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

© dpa

© Syda Productions - stock.adobe.com

Aktualisierung: 6. Oktober 2025