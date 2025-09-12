Kinder- und Jugendfestival auf dem Alice-Salomon-Platz

03. bis 05. Oktober 2025

Tanzkurs Exploratorium

© dpa

Mit Tanz, Musik und Akrobatik findet auf dem Alice-Salomon-Platz das Kinder- und Jugendfestival statt. Junge Menschen präsentieren dort ihr Können.

Drei Tage lang findet auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf das Kinder- und Jugendfestival statt. Junge Tanz-, Sport- und Gesangstalente aus Berlin und Umgebung zeigen dort ihr Können. Außerdem gibt es Tanz- und Sportworkshops, Kinderattraktionen, Mitmachangebote und ein Familienquiz.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kinder- und Jugendfestival in Marzahn-Hellersdorf
Location
Alice-Salomon-Platz
Beginn
3. Oktober 2025
Ende
5. Oktober 2025
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
an allen drei Tagen ab 12 Uhr

Alice-Salomon-Platz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Alice-Salomon-Platz
12627 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder im Garten

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Kinder auf der Wiese 1

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 12. September 2025