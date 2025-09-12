Kinder- und Jugendfestival auf dem Alice-Salomon-Platz

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Mit Tanz, Musik und Akrobatik findet auf dem Alice-Salomon-Platz das Kinder- und Jugendfestival statt. Junge Menschen präsentieren dort ihr Können.
Drei Tage lang findet auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf das Kinder- und Jugendfestival statt. Junge Tanz-, Sport- und Gesangstalente aus Berlin und Umgebung zeigen dort ihr Können. Außerdem gibt es Tanz- und Sportworkshops, Kinderattraktionen, Mitmachangebote und ein Familienquiz.
Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei. mehr
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr