Kürbisfest im Haus Natur und Umwelt

05. Oktober 2025

Kürbisse

© dpa

Zum Herbstbeginn veranstaltet das Haus Natur und Umwelt ein Kürbisfest. Familien und Kinder können dort ihren eigenen Kürbis gestalten oder die Kürbisausstellung besuchen.

Einen Herbsttag mit einem vielseitigen Programm erleben Familien und Kinder beim Kürbisfest im Haus Natur und Umwelt. Die Besucherinnen und Besucher haben dort die Gelegenheit, ihren eigenen Kürbis zu gestalten oder die Kürbisausstellung zu besuchen. Außerdem gibt es saisonale Leckereien sowie gemütliche Plätze zum Verweilen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kürbisfest im Haus Natur und Umwelt
Location
Haus Natur und Umwelt
Beginn
5. Oktober 2025 10:00 Uhr
Ende
5. Oktober 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Haus Natur und Umwelt

Adresse
An der Wuhlheide 169
12459 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Masken basteln (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Kinder auf der Wiese 1

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 4. September 2025