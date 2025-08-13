Familie forscht: Insekten auf der Spur

17. August 2025

Familie forscht: Insekten auf der Spur

Symbolbild

© dpa

Auf dem Tempelhofer Feld erkunden Familien gemeinsam die faszinierende Welt der Insekten.

Kleine und große Forscherinnen und Forscher machen sich auf die Suche, um auf dem Tempelhofer Feld die heimische Insektenwelt zu erkunden. Gemeinsam werden verschiedene Lebensräume von Ameisen, Schmetterlingen und Co. entdeckt. Veranstaltet wird das ganze vom Freilandlabor Britz.

Auf einen Blick

Familie forscht
Insekten auf der Spur!
Location
Forscherzelt auf dem Tempelhofer Feld
Beginn
17. August 2025
Öffnungszeiten
14 bis 16 Uhr
Eintritt
Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Forscherzelt auf dem Tempelhofer Feld

Adresse
Tempelhofer Feld
10965 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 13. August 2025