Familie forscht: Insekten auf der Spur

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Auf dem Tempelhofer Feld erkunden Familien gemeinsam die faszinierende Welt der Insekten.
Kleine und große Forscherinnen und Forscher machen sich auf die Suche, um auf dem Tempelhofer Feld die heimische Insektenwelt zu erkunden. Gemeinsam werden verschiedene Lebensräume von Ameisen, Schmetterlingen und Co. entdeckt. Veranstaltet wird das ganze vom Freilandlabor Britz.
