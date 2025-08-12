Lille Beats Sommersause im Yaam

23. August 2025

Junge Yaam-Besucher

© dpa

Die Lille Beats Sommersause macht aus dem Yaam einen kunterbunten Abenteuerspielplatz für die ganze Familie.

Am 23. August lädt die Lille Beats Sommersause ins Yaam an der Spree. Familien können sich auf einen Tag voller Action freuen. An den Mitmachstationen wird gebastelt, getanzt, gebaut und entdeckt. Auf der Bühne sorgen Senta und die Rap-Crew Kinders für feinste Musik. Weiteres Highlight ist das Musiktheater «Monkey und ich». Für die großen und kleinen Genießer stehen außerdem verschiedene Streetfood-Stände bereit.

Event
Lille Beats Sommersause
Datum
23. August 2025
Location
Yaam
Öffnungszeiten
12 bis 19 Uhr
Eintritt
20 Euro, 10 Euro für Kinder unter 13 Jahren

Yaam

Adresse
An der Schillingbrücke 3
10243 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 12. August 2025