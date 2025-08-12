Lille Beats Sommersause im Yaam

© dpa
Die Lille Beats Sommersause macht aus dem Yaam einen kunterbunten Abenteuerspielplatz für die ganze Familie.
Am 23. August lädt die Lille Beats Sommersause ins Yaam an der Spree. Familien können sich auf einen Tag voller Action freuen. An den Mitmachstationen wird gebastelt, getanzt, gebaut und entdeckt. Auf der Bühne sorgen Senta und die Rap-Crew Kinders für feinste Musik. Weiteres Highlight ist das Musiktheater «Monkey und ich». Für die großen und kleinen Genießer stehen außerdem verschiedene Streetfood-Stände bereit.
