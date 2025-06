Kinder- und Sportfest der Füchse Berlin

Am 05. und 06. Juli veranstalten die Füchse Berlin in ihrem Sportpark in Reinickendorf ein großes Kinder- und Sportfest. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei über 20 Sportarten ausprobieren. Außerdem warten viele Mitmachaktionen, Gewinnspiele und eine große Tombola auf die Gäste. Höhepunkt der Veranstaltung ist der «Bartscherer-Familienlauf» am Sonntag um 13 Uhr.