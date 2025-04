Acryl-Lampen bauen

Im «Ingenius-Nachwuchslabor» der TU Berlin fertigen Kinder und Eltern aus Acrylglas und LEDs mit etwas handwerklichem Geschick eine einzigartige DIY-Lampe. Mithilfe von Gravierstiften und Multifunktionswerkzeugen gestalten die Teilnehmenden kinderleicht ihr individuelles Design. Spielerisch lernen sie dabei die Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik sowie der Werkstoffbearbeitung.

Die Teilnehmenden können entweder die bereitgestellten Vorlagen benutzen oder ihre eigenen Motive mitbringen. Am Ende können die Kinder die selbstgebauten Lampen mit nach Hause nehmen.



Der Workshop findet einmal am Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 13 Uhr statt.