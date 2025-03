Frühlingserwachen bei der Parkeisenbahn Wuhlheide

Im offenen Bahnwaggon mit historischen Lokomotiven durch den Volkspark Wuhlheide fahren: Bereits eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart können Besucherinnen und Besucher die erwachende Natur in der Wuhlheide bei einer gemütlichen Zugfahrt mit der Parkeisenbahn genießen.



Die Züge starten am Hauptbahnhof der Parkeisenbahn und fahren zwischen 10 Uhr und 12:20 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und 16:20 Uhr im 35-Minuten-Takt. Unterwegs halten die Züge unter anderem am Bahnhof Eichgestell und am S-Bahnhof Wuhlheide.