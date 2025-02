Beim Medien-Kreativ-Tag in der Bibliothek am Wasserturm erwartet Kinder und Familien ein spannendes Mitmachprogramm rund um Medien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drehen Trailer mit dem iPad, erwecken Fotos zum Leben und komponieren ihre eigene Musik. Die Veranstaltung bietet einen spielerischen Einstieg in die Welt der Medien und lädt zum Experimentieren ein.



Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 12. Februar erforderlich.