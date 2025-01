Safer Internet Day 2025: Keine Likes für Lügen!

Die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft lädt am 7. Februar 2025 im Medienkompetenzzentrum Mitte zum Safer Internet Day 2025 ein. Unter dem Motto «Keine Likes für Lügen!» können Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Familien an verschiedenen interaktiven Workshops teilnehmen. Die Veranstaltung bietet spannende Stationen zu Themen wie KI, Deepfakes und Fake News. Besondere Highlights sind eine Clip-Werkstatt im Greenscreen-Studio und ein Augmented Reality Escape Game.

Die Veranstaltung findet in zwei Zeitfenstern statt: von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Eine Voranmeldung ist erforderlich.