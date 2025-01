Mein erstes Kunstbuch

Am 19. Januar lädt die Neue Nationalgalerie Kinder ab 6 Jahren zu einem kreativen Workshop ein, bei dem sie ihr erstes Kunstbuch gestalten können. Inspiriert von den Werken in der Ausstellung lernen die jungen Teilnehmenden, wie sie ihre eigenen Ideen und Geschichten und Zeichnungen in Buchform umsetzen können – mit Farben, Formen und den unterschiedlichsten Materialien.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.