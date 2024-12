Sternenkieker: Beobachtung für Kinder

Das Universum steckt voller Wunder: Unzählige Sterne, Sternhaufen, Nebel und Galaxien warten darauf, entdeckt zu werden. Bei dieser Veranstaltung in der Archenhold-Sternwarte können Familien und Kinder sich mit einem Fernrohr auf die Suche nach diesen faszinierenden Himmelsobjekten machen. Wenn das Wetter mitspielt, lassen sich der Mond und die verschiedenen Planeten beobachten. Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte, gibt es im Kleinen Hörsaal spannende Einblicke in die Welt der Astronomie.

Die Veranstaltung findet teilweise in unbeheizten Räumen oder unter freiem Himmel statt, weshalb warme Kleidung empfohlen wird.