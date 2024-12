Familienkonzert: Weihnachten mit Astrid Lindgren

Am 22. Dezember 2024 findet im Rudolf-Steiner-Haus in Dahlem das Konzert »Weihnachten mit Astrid Lindgren« rund um ihre Erzählung »Als der Bäckhult-Bauer in die Stadt fuhr« statt. Der Dirigent und Komponist Andreas Peer Kähler ist der Erzähler und die Astrid-Lindgren-Combo des Kammerorchesters Unter den Linden sorgt für die Musik. Vor und nach dem Konzert werden schwedische Zimtschnecken gebacken und gemeinsam verspeist.