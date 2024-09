Pankower Laufradfestival

Vier Stunden lang verwandelt sich das Parkdeck des Einkaufscenters in einen Spaßpark fürs Laufrad. Auf verschiedenen Strecken können sich motiviert Kids austoben und sich vom Rennfieber anstecken lassen. Eine Moderationscrew sorgt zusätzlich für gute Laune. Ein weiteres Highlight sind kostenlose Porträts der kleinen Sportlerinnen und Sportler to go.