Offene Werkstätten im TJP

In den Offenen Werkstätten des Technischen Jugendbildungsvereins in Praxis gibt es für Familien und Kinder ab sechs Jahren Gelegenheit, sich in verschiedenen handwerklichen Bereichen auszuprobieren. In der Lern- und Erfinderwerkstatt können die Besucherinnen und Besucher basteln, malen und werkeln. Dabei kommen verschiedene Materialien wie Holz, Pappe und Ton zum Einsatz. Bei den Nähfüchsen gibt es die Möglichkeit, Kleidung mit verschiedenen Stoffen und mit der Nähmaschine umzugestalten. Außerdem können sie mit dem Laser-Cut verschiedene Materialen wie Namensschilder oder Postkarten schneiden. Die Offenen Werkstätten finden auch in der letzten Ferienwoche an allen Nachmittagen statt.