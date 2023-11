Fotografieren und Bilder selbst entwickeln

Im C/O Berlin beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Workshop mit der analogen Fotografie. Sie bauen eine 4x5"Inch-Kamera auf und entwickeln Bildideen und Konzepte bevor es ans Fotografieren geht. Im Zentrum steht dabei die Porträtfotografie im Spannungsfeld von Mensch und Natur sowie Figur und Umfeld. Dabei lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Besuch der Ausstellung "Image Ecology" inspirieren. Die während des Workshops entstandenen Bilder werden anschließend von allen gemeinsam in der Dunkelkammer entwickelt. Der Workshop richtet sich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren.