Halloween-Fest in den Schönhauser Allee Arcaden

In den Schönhauser Allee Arcaden gibt es rund um Halloween ein vielseitiges Programm. Am 28. Oktober können Kinder in einem Workshop von 12 bis 18 Uhr ihre eigene Halloween-Laterne gestalten. Am 30. Oktober basteln die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 12 bis 18 Uhr individuelle Windlichter und schaurige Holzanhänger. Zu Halloween am 31. Oktober gibt es von 10 bis 19 Uhr Kinderschminken, eine Live-Radioshow sowie fantasievolle Kreationen aus Luftballons. Außerdem werden gruselige Gestalten durch die Arcaden wandeln. Um 18 Uhr beginnt ein festlicher Umzug zum Helmholtzplatz.