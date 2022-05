Kindertag in den Bibliotheken

Den Internationalen Kindertag können Kinder in Bibliotheken auf kreative Weise feiern.

Malen, Basteln und Bilderbuchkino - die Bibliotheken in Berlin-Pankow machen am Kindertag kreative Angebote.

In der Janusz-Korczak-Bibliothek in Berlin-Pankow lädt die Psychologin Diomar González Serrano Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zum Singen, Lesen und Malen ein. Von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr möchte Sie Kindern zusammen den Charme der Vielfalt erkunden. Wo: Janusz-Korczak-Bibliothek, Berliner Str. 120-121, 13187 Berlin Wann: 1. Juni 2022 von 15:30 bis 17:30 Uhr Eintritt: frei Hinweis: Es wird um telefonische Voranmeldung unter Tel.: 030 – 90 295-6965/64 gebeten.

Bilderbuchkino und Kreativangebot in der Bibliothek am Wasserturm

In der Bibliothek am Wasserturm können Kinder ab zwei Jahren um 16.30 Uhr das Kinderbuch „Das wasserscheue Krokodil“ von Gemma Merino als Bilderbuchkino erleben. Im Anschluss wird aus dem Buch vorgelesen und ein vielseitiges Mal-Spiel- und Bastelangebot für große und kleine Kinder geboten.



Wo: Bibliothek am Wasserturm, Prenzlauer Alle 227-228, 10405 Berlin

Wann: 1. Juni 2022 ab 16:30 Uhr

Eintritt: frei

Hinweis: Eine Anmeldung ist erforderlich unter bibliothek-am-wasserturm@ba-pankow.berlin.de oder unter 030 – 90295-3921.