Basteln für Familien

Gleich zwei Aufgaben warten auf kleine und große Bastler: Sowohl ein Mobile mit Naturelementen als auch ein Buchkunstwerk sollen entstehen.

Der Bastel-Nachmittag für Familien findet online via Zoom statt. Wer mitmachen möchte, holt sich vorab in der KungerKiez Galerie die entsprechenden Materialien ab. Sowohl für das Natur-Mobile als auch für die Verzierung alter Hardcover-Bücher können Familien auch eigene Elemente in der Natur sammeln und in die Bastelstunde einbeziehen. Die Workshop-Runden können auch einzeln besucht werden.