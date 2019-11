Workshops für Kinder und Familien im Haus Bastian

Die Veranstaltungsreihe orientiert sich stets an einer der Ausstellungen auf der Museumsinsel . In den regelmäßig wechselnden Workshops können sich die Kids und ihre Eltern an verschiedenen Materialien ausprobieren, beim Basteln und Werkeln die Vielfalt ihrer Kreativität austesten und einen eigenen Geschmack für verschiedene Kunstformen entwickeln.Vor oder nach dem Workshop bietet sich ein Besuch in der entsprechenden Ausstellung der Staatlichen Museen an. Für Kinder bis 18 Jahre ist der Besuch auf die Museen der Museumsinsel kostenfrei. Im Rahmen der Workshop-Reihe darf jedes teilnehmende Kind zwei begleitende Erwachsene zum Sonderpreis von 10 Euro mitnehmen.