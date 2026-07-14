Experimentelle Kaleidoskope

2. August 2026

Kaleidoskkop Workshop

Symbolbild

© dpa

Im Museum für Fotografie gestalten Kinder experimentelle Kaleidoskope und entdecken neue Perspektiven auf Fotografie und Wahrnehmung.

Im Rahmen der Ausstellung „Neue Frau, Neues Sehen. Die Bauhaus Fotografinnen“ gestalten Teilnehmer:innen Kaleidoskope aus Upcycling Materialien, Fotos und Zeitungsausschnitten. Ein Einstieg ist jederzeit ohne Anmeldung möglich.

Auf einen Blick

Workshop
Experimentelle Kaleidoskope
Location
Museum für Fotografie
Beginn
2. August 2026
Öffnungszeiten
12 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos

Museum für Fotografie

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Jebensstraße 2
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder Workshop

© dpa

Verziert Euch!

2. August 2026

Beim Workshop „Verziert Euch!“ gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam fantasievollen Schmuck aus recycelten Materialien.  mehr

Aktualisierung: 14. Juli 2026