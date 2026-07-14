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Verziert Euch!
Beim Workshop „Verziert Euch!“ gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam fantasievollen Schmuck aus recycelten Materialien. mehr
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Im Museum für Fotografie gestalten Kinder experimentelle Kaleidoskope und entdecken neue Perspektiven auf Fotografie und Wahrnehmung.
Im Rahmen der Ausstellung „Neue Frau, Neues Sehen. Die Bauhaus Fotografinnen“ gestalten Teilnehmer:innen Kaleidoskope aus Upcycling Materialien, Fotos und Zeitungsausschnitten. Ein Einstieg ist jederzeit ohne Anmeldung möglich.
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Beim Workshop „Verziert Euch!“ gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam fantasievollen Schmuck aus recycelten Materialien. mehr
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Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr