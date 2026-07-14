Verziert Euch!

2. August 2026

Kinder Workshop

Symbolbild

© dpa

Beim Workshop „Verziert Euch!“ gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam fantasievollen Schmuck aus recycelten Materialien.

Im Rahmen der Ausstellung „ErzählStoff. Neue Perspektiven auf Literatur“ gestalten Teilnehmer:innen am Forschungscampus Dahlem gemeinsam Schmuck aus recycelten Materialien. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Auf einen Blick

Drop-In-Workshop
Verziert Euch!
Location
Forschungscampus Dahlem
Beginn
2. August 2026
Öffnungszeiten
12 bis 15 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.smb.museum

Forschungscampus Dahlem

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Adresse
Lansstraße 8
14195 Berlin

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