© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Beim Workshop „Verziert Euch!“ gestalten Kinder und Erwachsene gemeinsam fantasievollen Schmuck aus recycelten Materialien.
Im Rahmen der Ausstellung „ErzählStoff. Neue Perspektiven auf Literatur“ gestalten Teilnehmer:innen am Forschungscampus Dahlem gemeinsam Schmuck aus recycelten Materialien. Eine Anmeldung wird empfohlen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr