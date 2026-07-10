Kräuter- und Blütensalze herstellen

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Freier Eintritt ins Museum für Kinder und Jugendliche
Die kulturelle Bildung junger Menschen steht auch und gerade in der Berliner Museumslandschaft im Fokus. Viele Museen gewähren daher Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. mehr
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Im Deutschen Technikmuseum lernen Familien und Kinder in einem Workshop die Düfte verschiedener Kräuter und Blumen kennen. Anschließend mischen sie daraus Kräuter- und Blütensalze.
Im Kräuter- und Blütensalzkurs gehen Familien und Kinder auf Entdeckungstour durch den Hochbeet-Garten und lernen die Düfte verschiedener Pflanzen kennen. Anschließend stellen die Teilnehmer:innen ihr eigenes Kräuter- und Blütensalz her. Dabei probieren, riechen und schmecken sie verschiedene Mischungen. Die Anmeldung erfolgt am Kurstag direkt am KIMBAexpress.
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In Berlin finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder mit und ohne Behinderung statt. Ob Sport, Musik oder basteln: Auf diesen Seiten erhalten Familien und Kinder mit Beeinträchtigungen Tipps für ihre Freizeitgestaltung. mehr