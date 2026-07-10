Kräuter- und Blütensalze herstellen

Im Kräuter- und Blütensalzkurs gehen Familien und Kinder auf Entdeckungstour durch den Hochbeet-Garten und lernen die Düfte verschiedener Pflanzen kennen. Anschließend stellen die Teilnehmer:innen ihr eigenes Kräuter- und Blütensalz her. Dabei probieren, riechen und schmecken sie verschiedene Mischungen. Die Anmeldung erfolgt am Kurstag direkt am KIMBAexpress.