Kräuter- und Blütensalze herstellen

17. Juli 2026

Klatschmohn blüht in Brandenburg

© dpa

Im Deutschen Technikmuseum lernen Familien und Kinder in einem Workshop die Düfte verschiedener Kräuter und Blumen kennen. Anschließend mischen sie daraus Kräuter- und Blütensalze.

Im Kräuter- und Blütensalzkurs gehen Familien und Kinder auf Entdeckungstour durch den Hochbeet-Garten und lernen die Düfte verschiedener Pflanzen kennen. Anschließend stellen die Teilnehmer:innen ihr eigenes Kräuter- und Blütensalz her. Dabei probieren, riechen und schmecken sie verschiedene Mischungen. Die Anmeldung erfolgt am Kurstag direkt am KIMBAexpress.

Auf einen Blick

Workshop
Mit KIMBA Kräuter- und Blütensalze herstellen
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
17. Juli 2026 13:00 Uhr
Ende
17. Juli 2026 13:45 Uhr
Eintritt
Nur Museumseintritt

Deutsches Technikmuseum

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Aktualisierung: 10. Juli 2026