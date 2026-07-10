Outdoor-Spielort im Gropius Bau

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Kinder können im neuen Spielort SommerBauBau im Gropius Bau unter Bäumen und Sonnensegeln mit Lehm, Wasser und anderen Materialien experimentieren und frei spielen.
Matschen, bauen und experimentieren können Kinder an den warmen Sommertagen nun auch im Außenbereich des Gropius Bau. Bei gutem Wetter spielen die Kinder unter freiem Himmel und experimentieren mit Lehm, Wasser und anderen Materialien. SommerBauBau findet im roten Holzpavillon im Außenbereich statt. Draußen gibt es auch einen Krabbelbereich sowie Sitzgelegenheiten zum Essen und Ausruhen. Der Eingang ist auf der Seite in Richtung Stresemannstraße. Bei hohen Temperaturen über 32 Grad oder Regen wird die Aktivität nach drinnen verlegt.
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