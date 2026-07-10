Outdoor-Spielort im Gropius Bau

17. bis 19. Juli 2026

Kinder spielen mit Matsch

© dpa

Kinder können im neuen Spielort SommerBauBau im Gropius Bau unter Bäumen und Sonnensegeln mit Lehm, Wasser und anderen Materialien experimentieren und frei spielen.

Matschen, bauen und experimentieren können Kinder an den warmen Sommertagen nun auch im Außenbereich des Gropius Bau. Bei gutem Wetter spielen die Kinder unter freiem Himmel und experimentieren mit Lehm, Wasser und anderen Materialien. SommerBauBau findet im roten Holzpavillon im Außenbereich statt. Draußen gibt es auch einen Krabbelbereich sowie Sitzgelegenheiten zum Essen und Ausruhen. Der Eingang ist auf der Seite in Richtung Stresemannstraße. Bei hohen Temperaturen über 32 Grad oder Regen wird die Aktivität nach drinnen verlegt.

Auf einen Blick

Spielort
SommerBauBau
Location
Gropius Bau
Beginn
17. Juli 2026
Ende
19. Juli 2026
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr
Infos und Buchung
www.berlinerfestspiele.de

Gropius Bau

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Adresse
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin

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