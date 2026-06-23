Kinderfest im Elisabethstift

Mit einem großen Kinderfest feiert das Elisabethstift seinen 200. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt es auf dem Gelände in Hermsdorf unter anderem Live-Musik, Tanz-Workshops, kreative Bastelstationen, einen Schminkbus sowie eine Hüpfburg und Bungee-Trampoline. Teil des Programms ist auch eine Bühnenshow. Um Anmeldung zum Kinderfest wird gebeten.