Kinderfest im Elisabethstift

27. Juni 2026

StraÃŸentheaterfestival ViaThea

© dpa

Zum 200-jährigen Jubiläum veranstaltet das Elisabethstift in Hermsdorf ein großes Kinderfest mit Live-Musik, Spiel und Kreativangeboten.

Mit einem großen Kinderfest feiert das Elisabethstift seinen 200. Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt es auf dem Gelände in Hermsdorf unter anderem Live-Musik, Tanz-Workshops, kreative Bastelstationen, einen Schminkbus sowie eine Hüpfburg und Bungee-Trampoline. Teil des Programms ist auch eine Bühnenshow. Um Anmeldung zum Kinderfest wird gebeten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kinderfest
Location
Elisabethstift
Beginn
27. Juni 2026 12:00 Uhr
Ende
27. Juni 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung
www.200jahre.elisabethstift.berlin

Elisabethstift

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Adresse
Berliner Straße 118
13467 Berlin

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Aktualisierung: 23. Juni 2026