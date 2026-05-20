Textile Landschaftsbilder anfertigen

23. Mai 2026

Grüne Bäume in Berlin

© dpa

Im Spreepark Art Space untersuchen Kinder und Erwachsene mit Standlupen Rinden, Blätter und Moose. Anschließend fertigen sie aus verschiedenen Stoffen kleine, tastbare Landschaften an.

Kinder und Erwachsene beschäftigen sich im Spreepark Art Space in der Ausstellung "Wandel Landschaften" mit der Installation "Desire Lines" vom Künstler:innenkollektiv Rent Collective. Diese ist vom Plänterwald und vom Unterwegsseins im Wald inspiriert. Im Drop-In-Workshop untersuchen die Teilnehmer:innen anschließend Rinden, Blätter, Moose und Flechten mit Standlupen. Aus Textilien entwerfen sie dann eigene tastbare Landschaftsbilder. Der Einstieg in den Workshop ist jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Textile Landschaftsbilder
Location
Spreepark Art Space
Beginn
23. Mai 2026 12:00 Uhr
Ende
23. Mai 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Spreepark Art Space

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Adresse
Kiehnwerder Allee 2
12437 Berlin

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Aktualisierung: 20. Mai 2026