Textile Landschaftsbilder anfertigen

Kinder und Erwachsene beschäftigen sich im Spreepark Art Space in der Ausstellung "Wandel Landschaften" mit der Installation "Desire Lines" vom Künstler:innenkollektiv Rent Collective. Diese ist vom Plänterwald und vom Unterwegsseins im Wald inspiriert. Im Drop-In-Workshop untersuchen die Teilnehmer:innen anschließend Rinden, Blätter, Moose und Flechten mit Standlupen. Aus Textilien entwerfen sie dann eigene tastbare Landschaftsbilder. Der Einstieg in den Workshop ist jederzeit möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.