Girls Hub Festival 2026

Mädchen sollen die Möglichkeit haben, sich im Sport auszuprobieren und Selbstvertrauen aufzubauen. Das steht beim Girls Hub Festival im Wedding im Vordergrund. Gleichzeitig geht es darum, die Community als Ganzes einzubeziehen und gemeinsam daran zu arbeiten, Sport gerechter und zugänglicher für alle zu gestalten. Jungs sind daher auch willkommen – ob als Mitspieler oder Unterstützer. Teil des Festivals ist auch ein Fußballturnier an dem reine Mädchenteams als auch gemischte Teams teilnehmen können. Außerdem gibt es verschiedene Mitmachangebote wie Buttons gestalten, Gesichter bemalen oder Fotos mit bunten Girl-Power Requisiten machen. Dazu kommen kleine spielerische Aktionen wie Fußball-Challenges, Tricks mit erfahrenen Coaches oder ein Quiz rund um Gleichberechtigung im Sport. Das Festival richtet sich an Mädchen im Alter von etwa sieben bis fünfzehn Jahren, Familien und Menschen aus der Nachbarschaft.