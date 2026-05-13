Girls Hub Festival 2026

23. Mai 2026

Fußball

© dpa

Um Mädchen im Sport stärker sichtbar zu machen, findet im Safe-Hub Berlin das Girls Hub Festival 2026 statt. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche, Familien und Initiativen zusammenzubringen und einen Raum für Bewegung zu schaffen.

Mädchen sollen die Möglichkeit haben, sich im Sport auszuprobieren und Selbstvertrauen aufzubauen. Das steht beim Girls Hub Festival im Wedding im Vordergrund. Gleichzeitig geht es darum, die Community als Ganzes einzubeziehen und gemeinsam daran zu arbeiten, Sport gerechter und zugänglicher für alle zu gestalten. Jungs sind daher auch willkommen – ob als Mitspieler oder Unterstützer. Teil des Festivals ist auch ein Fußballturnier an dem reine Mädchenteams als auch gemischte Teams teilnehmen können. Außerdem gibt es verschiedene Mitmachangebote wie Buttons gestalten, Gesichter bemalen oder Fotos mit bunten Girl-Power Requisiten machen. Dazu kommen kleine spielerische Aktionen wie Fußball-Challenges, Tricks mit erfahrenen Coaches oder ein Quiz rund um Gleichberechtigung im Sport. Das Festival richtet sich an Mädchen im Alter von etwa sieben bis fünfzehn Jahren, Familien und Menschen aus der Nachbarschaft.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Girls Hub Festival 2026
Location
Safe-Hub Berlin
Beginn
23. Mai 2026 15:00 Uhr
Ende
23. Mai 2026 20:30 Uhr
Eintritt
kostenlos
Infos und Anmeldung für das Fußballturnier
www.safe-hub.berlin

Safe-Hub Berlin

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Adresse
Ruheplatzstraße 12
13347 Berlin

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Aktualisierung: 13. Mai 2026