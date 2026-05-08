Vatertag im Haus Natur und Umwelt

Familien und Kinder erleben im Haus Natur und Umwelt einen Tag in der Natur. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, Zeit bei den Tieren zu verbringen oder einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Um 14 und 15 Uhr finden jeweils Führungen durch den kleinen Tierpark statt. Außerdem können sich die Familien und Kinder im Waldcafé stärken und ausruhen.