Familientreffen auf dem Kinderbauernhof

30. Mai 2026

Die Nase einer Sau auf einem Bauernhof

© dpa

Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung lernen auf dem Kinderbauernhof verschiedene Tiere kennen. Die Besucher:innen können die Tiere füttern, streicheln oder einfach beobachten.

Auf dem Kinderbauernhof der ufaFabrik haben Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen und deren Geschwister die Gelegenheit, verschiedene Tiere aus nächster Nähe kennenzulernen. Die Besucher:innen können die Tiere füttern, streicheln oder beobachten. Es gibt kleine kreative Angebote, um den Kontakt zu den Tieren sanft zu gestalten. Außerdem haben die Besucher:innen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Eine Begleitperson pro Kind ist willkommen. Die Familien werden gebeten, kleine Snacks wie Obst, Gemüse oder Kekse mitzubringen. Getränke gibt es vor Ort.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Familientreffen auf dem Kinderbauernhof
Location
ufaFabrik
Beginn
30. Mai 2026 12:00 Uhr
Ende
30. Mai 2026 15:00 Uhr
Eintritt
2 Euro pro Person, um Anmeldung wird gebeten
Infos und Anmeldung
sara.ullrich@nusz.de

ufaFabrik

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Adresse
Viktoriastraße 13
12105 Berlin

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