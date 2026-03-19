Familientreffen auf dem Kinderbauernhof

Auf dem Kinderbauernhof der ufaFabrik haben Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen und deren Geschwister die Gelegenheit, verschiedene Tiere aus nächster Nähe kennenzulernen. Die Besucher:innen können die Tiere füttern, streicheln oder beobachten. Es gibt kleine kreative Angebote, um den Kontakt zu den Tieren sanft zu gestalten. Außerdem haben die Besucher:innen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Eine Begleitperson pro Kind ist willkommen. Die Familien werden gebeten, kleine Snacks wie Obst, Gemüse oder Kekse mitzubringen. Getränke gibt es vor Ort.