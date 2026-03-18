Basteln für das Osterfest

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Im Freilandlabor Britz bereiten sich Familien und Kinder auf Ostern vor. Im Karl-Foerster-Pavillon basteln sie Osterdekorationen und kleine Geschenke.
Kurz vor den Ostertagen haben Familien und Kinder die Gelegenheit, im Freilandlabor Britz Osterdekorationen und kleine Geschenke zu basteln. Dafür verwenden die Teilnehmer:innen Naturmaterialien und Eierkartons. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.
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