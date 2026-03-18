Basteln für das Osterfest

29. März 2026

Ostern im Britzer Garten (2)

© dpa

Im Freilandlabor Britz bereiten sich Familien und Kinder auf Ostern vor. Im Karl-Foerster-Pavillon basteln sie Osterdekorationen und kleine Geschenke.

Kurz vor den Ostertagen haben Familien und Kinder die Gelegenheit, im Freilandlabor Britz Osterdekorationen und kleine Geschenke zu basteln. Dafür verwenden die Teilnehmer:innen Naturmaterialien und Eierkartons. Eine Anmeldung für den Workshop ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Basteln für das Osterfest
Location
Britzer Garten
Beginn
29. März 2026 12:00 Uhr
Ende
29. März 2026 15:00 Uhr
Eintritt
3 Euro, zuzüglich Parkeintritt

Britzer Garten

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Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

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Aktualisierung: 18. März 2026