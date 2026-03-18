Klangwelten aus Recyclingmaterialien

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Osterferien in Berlin
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Beim Familienworkshop im Fröbel-Fantasielabor Berlin kreieren Familien und Kinder aus Alltagsgegenständen eine Klangwelt.
Aus Alltagsgegenständen etwas Kreatives und Neues entstehen lassen: Darum geht es in einem Familienworkshop im Fantasielabor Berlin des Kita-Trägers Fröbel. Familien und Kinder ab drei Jahren bauen aus Recyclingmaterialien kreative Instrumente und gestalten zusammen eine interaktive Installation. Am Ende soll ein buntes, klingendes Kunstwerk entstehen. Medienkünstlerin Anna Dießner verbindet in dem Workshop Kunst, Medien, Natur und Technik. Der Treffpunkt für den Workshop ist an der Fahne. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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