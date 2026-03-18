Klangwelten aus Recyclingmaterialien

28. März 2026

Kinder Workshop ZLB

© dpa

Beim Familienworkshop im Fröbel-Fantasielabor Berlin kreieren Familien und Kinder aus Alltagsgegenständen eine Klangwelt.

Aus Alltagsgegenständen etwas Kreatives und Neues entstehen lassen: Darum geht es in einem Familienworkshop im Fantasielabor Berlin des Kita-Trägers Fröbel. Familien und Kinder ab drei Jahren bauen aus Recyclingmaterialien kreative Instrumente und gestalten zusammen eine interaktive Installation. Am Ende soll ein buntes, klingendes Kunstwerk entstehen. Medienkünstlerin Anna Dießner verbindet in dem Workshop Kunst, Medien, Natur und Technik. Der Treffpunkt für den Workshop ist an der Fahne. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Material in Bewegung: Klangwelten aus Recyclingmaterialien
Location
Fröbel-Fantasielabor Berlin
Beginn
28. März 2026 14:30 Uhr
Ende
28. März 2026 16:30 Uhr
Eintritt
kostenlos

Fröbel-Fantasielabor Berlin

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Adresse
Borsigstraße 33
10115 Berlin

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