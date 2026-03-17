Ostereier in sorbischer Tradition bemalen

28. bis 29. März 2026

Sorbische Ostereier

© dpa

In der Osterzeit können Kinder in den Späth'schen Baumschulen gemeinsam mit echten Spreewälderinnen in ihrer Tracht Ostereier gestalten.

In ihrer sorbischen Tracht zeigen die Spreewälderinnen den Kindern, wie sie mittels traditioneller Wachsbossier-Technik ihre Ostereier verzieren können. Die Kunstwerke werden in der gut beheizten und frühlingshaft dekorierten Märchenhütte hergestellt. Außerdem können in einer Verkaufsausstellung mit Ostereier-Sammlerstücken wahre Raritäten erworben werden.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Ostereier malen in sorbischer Tradition
Location
Späth'sche Baumschulen
Beginn
28. März 2026
Ende
29. März 2026
Kurszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr
Eintritt
3,50 bis 4 Euro pro Ei
weitere Termine
30. März bis 2. April täglich von 13-17 Uhr, 3. und 4. April jeweils von 11-17 Uhr

Späth'sche Baumschulen

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Adresse
Späthstraße 80/81
12437 Berlin

Verkehrsanbindungen

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Aktualisierung: 17. März 2026