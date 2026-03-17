Ostereier in sorbischer Tradition bemalen

© dpa
Ostern
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
© dpa
In der Osterzeit können Kinder in den Späth'schen Baumschulen gemeinsam mit echten Spreewälderinnen in ihrer Tracht Ostereier gestalten.
In ihrer sorbischen Tracht zeigen die Spreewälderinnen den Kindern, wie sie mittels traditioneller Wachsbossier-Technik ihre Ostereier verzieren können. Die Kunstwerke werden in der gut beheizten und frühlingshaft dekorierten Märchenhütte hergestellt. Außerdem können in einer Verkaufsausstellung mit Ostereier-Sammlerstücken wahre Raritäten erworben werden.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr