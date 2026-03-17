Ostereier in sorbischer Tradition bemalen

In ihrer sorbischen Tracht zeigen die Spreewälderinnen den Kindern, wie sie mittels traditioneller Wachsbossier-Technik ihre Ostereier verzieren können. Die Kunstwerke werden in der gut beheizten und frühlingshaft dekorierten Märchenhütte hergestellt. Außerdem können in einer Verkaufsausstellung mit Ostereier-Sammlerstücken wahre Raritäten erworben werden.