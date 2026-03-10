Frühlingsfest in Pankow

21. März 2026

Kind mit Seifenblasen

Zum Internationalen Tag des Waldes veranstalten das Forstamt Pankow und die Revierförsterei Blankenfelde ein Fest mit vielen Mitmachaktionen für Kinder.

Zahlreiche Angebote und Mitmachaktionen gibt es für Familien und Kinder beim Frühlingsfest in Pankow. Die Besucher:innen haben die Möglichkeit, verschiedene Holzspielzeuge auszuprobieren. Außerdem können Kinder mit Naturmaterialien malen und basteln. Dazu gibt es ein kulinarisches Angebot: Die Teilnehmer:innen können Stockbrot backen. An den Ständen sind weitere Essensangebote vorhanden.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Frühlingsfest Forstamt Pankow und Revierförsterei Blankenfelde
Location
Forstamt Pankow und Revierförsterei Blankenfelde
Beginn
21. März 2026 11:00 Uhr
Ende
21. März 2026 16:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Forstamt Pankow und Revierförsterei Blankenfelde

Adresse
Blankenfelder Chaussee 9
13159 Berlin

Verkehrsanbindungen

