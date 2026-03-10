© dpa
Zum Internationalen Tag des Waldes veranstalten das Forstamt Pankow und die Revierförsterei Blankenfelde ein Fest mit vielen Mitmachaktionen für Kinder.
Zahlreiche Angebote und Mitmachaktionen gibt es für Familien und Kinder beim Frühlingsfest in Pankow. Die Besucher:innen haben die Möglichkeit, verschiedene Holzspielzeuge auszuprobieren. Außerdem können Kinder mit Naturmaterialien malen und basteln. Dazu gibt es ein kulinarisches Angebot: Die Teilnehmer:innen können Stockbrot backen. An den Ständen sind weitere Essensangebote vorhanden.
