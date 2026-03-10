Zahlreiche Angebote und Mitmachaktionen gibt es für Familien und Kinder beim Frühlingsfest in Pankow. Die Besucher:innen haben die Möglichkeit, verschiedene Holzspielzeuge auszuprobieren. Außerdem können Kinder mit Naturmaterialien malen und basteln. Dazu gibt es ein kulinarisches Angebot: Die Teilnehmer:innen können Stockbrot backen. An den Ständen sind weitere Essensangebote vorhanden.